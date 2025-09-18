Güngören'de Bıçaklama Olayı: Baba ve Oğul Tutuklandı

Güngören'de, eski eşiyle tartıştığı sırada kendilerini uyaran komşusunu, çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı ile babası tutuklandı.

Güngören Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 14 Eylül Pazar günü saat 23.55 sıralarında boşandığı eşiyle aynı evde yaşadığı ileri sürülen Haşimcan K. ile eski eşi kavga etmeye başlaması üzerine sesleri duyan Erkan G. tarafları uyardı. Uyarılara tepki gösteren Haşimcan K., Erkan G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Haşimcan K.'nin babası Tuncay K. de olaya dahil oldu. Kavganın sürdüğü sırada Haşimcan K., Erkan G.'yi 14 yaşındaki oğlunun gözleri önünde defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba ve oğul tutuklandı

Olay sonrası zanlı ve babası mahalleden kaçarken, ağır yaralanan Erkan G. hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheli baba ve oğul kısa süre içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler Haşimcan K. ve Tuncay K., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL