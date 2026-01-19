Haberler

Atlas Çağlayan cinayetinde tehdit ve provoke edici paylaşımlara ilişkin 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlar yapan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen şüphelilerden 3'ü Güvenlik Şube, 3'ü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.T., S.T. ve A.E., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden Y.T. ile S.T., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. 3 şüpheli de, işlemlerinin ardından 'tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

