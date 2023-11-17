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Güngören'de arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Güngören'de bir evde arkadaşını silahla vurarak yaraladığı öne sürülen zanlı, polis tarafından yakalandı. Yaralanan kişi ise hastanede hayatını kaybetti.