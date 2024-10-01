Güngören'de Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

İstanbul Güngören'de, sokakta alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleşen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.T., husumetlisi tarafından bir süre takip edildi. Şüpheli, üzerinde bulunan silah ile T.T.'ye arkadan ateş etmeye başladı. T.T. kendisine isabet eden mermilerle yaralandı. Seken mermiler ise cadde üzerinde kaldırımda yürüyen 2 vatandaşa isabet etti. Olay sonrası saldırgan koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından T.T. ve diğer 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin kaçan şüpheli için arama çalışması devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL