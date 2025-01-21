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Güngören'de 16 Yaşındaki Çocuk Otobüsü Kaçırıp Park Halindeki Araçlara Çarptı

Güngören'de 16 Yaşındaki Çocuk Otobüsü Kaçırıp Park Halindeki Araçlara Çarptı
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İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki bir çocuk, dedesinin otobüsünü kaçırarak sokakta park halindeki araçlara çarptı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki bir çocuk, otobüs kaçırarak sokakta bulunan park halindeki araçlara çarptı. Çocuğun araçlara çarptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Güngören Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki bir çocuk, dedesinin Metro Turizm'e ait otobüsünü kaçırdı. Çocuk, kaçırdığı otobüsle sokakta park halinde bulunan araçlara çarptı. Otomobillere zarar veren çocuk ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Otobüsün araçlara çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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