Güney Sudan'da Gıda Yardımı Taşıyan Uçak Düştü: 3 Ölü

Güney Sudan'da gıda yardımı taşıyan uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'ın Unity eyaletinde yer alan Leer Havaalanı yakınlarında gıda yardımı taşıyan uçak düştü. Kazada, 1'i Samaritan's Purse adlı uluslararası yardım kuruluşu personeli olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'daki Samaritan's Purse yetkilisi Bikram Rai, yaptığı açıklamada, Nari Air'e ait olan uçağın başkent Juba'daki sel nedeniyle yerlerinden edilen insanlara 2 tonluk yardım malzemesi taşıdığını ifade etti. Rai, "Ekibimiz kaza yerine ulaştı ve 3 mürettebat üyesinin de hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit ediyorum" dedi. - JUBA