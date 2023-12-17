Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi İstikametine Balistik Füze Fırlattığını Açıkladı

Kuzey Kore, tüm tepkilere rağmen balistik füze denemelerine devam ediyor. Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine tanımlanamayan bir tür balistik füze fırlattığını açıkladı. ABD'ye ait nükleer denizaltının Güney Kore'ye demirlemesinden birkaç saat sonra gerçekleşen fırlatma, bölgedeki gerilimi artırdı.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine balistik füze fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore, tüm tepkilere rağmen balistik füze denemelerine devam ediyor. Japonya Sahil Güvenliği ve Güney Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine tanımlanamayan bir tür balistik füze fırlattığını açıkladı. Her iki ülkede fırlatılan füzeyle ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

ABD'ye ait nükleer denizaltının Güney Kore'nin güneydoğusundaki liman kenti Busan'a demirlemesinden birkaç saat sonra Kuzey Kore söz konusu fırlatmayı gerçekleştirirken, geçtiğimiz günlerde Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin bu ay balistik füze denemesi yapabileceğini açıklamıştı. - SEUL