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Güney Kore, Kuzey Kore'ye Propaganda Yayını ile Karşılık Verecek

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin topraklarına gönderdiği çöp balonlarına propaganda yayını ile karşılık vereceğini açıkladı. Kuzey Kore'ye sınıra kurulan dev hoparlör ile yapılacak yayınlar, tansiyonu yükselten eylemlere karşı bir tepki olarak görülüyor.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin topraklarına gönderdiği çöp balonlarına propaganda yayını ile karşılık vereceklerini açıkladı.

Güney Kore ve Kuzey Kore, arasındaki çöp balonu krizi devam ediyor. Kuzey Kore'nin, yeniden Güney Kore topraklarına çöp balonları göndermesinin ardından Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'ye sınıra kurulan dev hoparlör ile propaganda yayını yaparak karşılık verileceğini açıkladı.

JCS, Kuzey Kore'nin bölgede tansiyonu yükselten eylemlerinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ve bunun tek sorumlusunun Kuzey Kore rejimi olduğunu ifade ederek, "Birkaç kez uyardığımız gibi, ordu bugün saat 13.00'ten itibaren tam ölçekli ve tüm cephelerde hoparlör yayınları gerçekleştirecek" dedi.

Güney Kore, tarafından yapılan dünyadan haberler ve K-pop şarkılarını içeren propaganda yayınları askeri yetkililer ve aktivistler tarafından etkili bir psikolojik savaş biçimi olarak görülüyor. Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp dolu binlerce balon gönderdi. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuzey Kore Güney Kore 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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