Güney Kore'den Kuzey Kore devriye botuna uyarı atışı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Güney Kore'nin deniz sınırını ihlal eden Kuzey Kore'ye ait devriye botuna uyarı atışı yapıldığını duyurdu.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginlik devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00'de fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nı (NLL) geçen Kuzey Kore'ye ait devriye botuna uyarı atışları yapıldığı bildirildi. Açıklamada, Güney Kore ordusunun Kuzey Kore'nin potansiyel provokasyonlarına karşı hazırlıklı olduğu vurgulanarak, Kuzey Kore'nin hareketlerinin yakından takip edildiği ifade edildi.

Müdahale sırasında Güney Kore'ye ait devriye gemisi ile Çin'e ait bir balıkçı teknesi arasında kötü hava koşulları nedeniyle düşen görüş mesafesi sonucu temas yaşandığı belirtilerek, herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadığı ve Güney Koreli mürettebat arasında hafif yaralanmalara olduğu aktarıldı. - SEUL