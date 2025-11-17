Haberler

Güney Kore'de Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Güney Kore'nin Yeongcheon şehrinde bir yakıt tankeri ve yük kamyonu arasında meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, 13 araç karıştı ve yangın çıktı.

Güney Kore'de bir yakıt tankeri dahil 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Yeongcheon şehrindeki Sangju-Yeongcheon otoyolunda bir yakıt tankeri ile yük kamyonu çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Yerel saat ile 03.12'de yaşanan kaza, aralarında bir yolcu otobüsü ile binek otomobillerin de bulunduğu 13 aracın çarpışmasına yol açtı. Yakıt tankeri ve yük kamyonu dahil 3 araçta yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangın 2,5 saatlik çabanın ardından tamamen kontrol altına alındı. Polis kazada 1 binek otomobil sürücüsü ile 1 kamyon sürücüsünün öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ayrıca kazaya karışan tankerden sızan yakıtın yakınlardaki pirinç tarlalarına ve su kanallarına aktığı belirtildi. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - SEUL

