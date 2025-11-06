Güney Kore'de Termik Santralde Kazan Kulesi Çöktü

Güney Kore'nin Ulsan kentinde Korea East-West Power Co. şirketine ait termik santralde bulunan kazan kulesinin çökmesi sonucu 7 kişi enkaz altında kaldı.

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bulunan termik santralde çökme yaşandı. Korea East-West Power Co. şirketine ait santralde kazan kulesinin çökmesi sonucu 7 kişi enkaz altında kaldı. İtfaiye yetkilileri, yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen olayda enkaz altından 2 kişinin kurtarıldığını ve 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Çöken kulenin 60 metre yüksekliğinde olduğu ve söküm işlemi sırasında devrildiği aktarıldı.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, İçişleri Bakanlığı ile itfaiye ve polis teşkilatlarına, mahsur kalan kişilerin kurtarılması için tüm ekipman ve personelin seferber edilmesi talimatını verdi. - ULSAN