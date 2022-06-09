Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı - Haberler

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Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı

Güney Kore'nin Daegu kentinde 7 katlı bir ofis binasının 2'nci katında çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Daegu kentinde 7 katlı bir ofis binasının 2'nci katında çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Daegu kentindeki Suseong bölgesinde bulunan 7 katlı bir ofis binasının 2'nci katındaki avukat bürosunda şüpheli bir yangın çıktı. Yerel saatle 10.55'te başlayan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Suseong bölgesi itfaiye şefi Park Seok-jin tarafından yapılan açıklamada, çoğunluğu yoğun dumandan etkilenen 41 yaralıdan 26'sının civarda bulunan hastanelere sevk edildiği aktarıldı. Seok-jin, binada kimsenin mahsur kalmadığını da söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Daegu Polis Teşkilatı'nda yetkili Jeong Hyeon-wook, güvenlik kamerası görüntülerinde bir şüphelinin yangın çıkarmak için kullanabileceği konteyner ile evinden ayrıldığının görüldüğünü söyledi. Tüm cesetlerin aynı odada bulunduğunu belirten Hyeon-wook, polisin muhtemel nedenleri araştırdığını açıkladı.

Güney Kore tarihindeki en kötü kundaklama olayında 56 yaşındaki bir adam 2003 yılında Daegu'da bir treni ateşe vermiş ve olayda 192 kişi hayatını kaybetmişti. - DAEGU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güney Kore İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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