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Güney Kore'de Sel ve Toprak Kaymaları: 4 Ölü, 1 Kayıp

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Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi aranıyor. Birçok bölgede maddi hasar meydana geldi. Havayolu ve demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Yağışların gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi aranıyor.

Güney Kore'de dün geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberine getirdi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Güney Chungcheong eyaletinde 1 kişinin asansör boşluğunu su basması sonucu öldüğü, aynı eyalette yaşayan 1 kişinin ise toprak kayması nedeniyle evinin yıkılmasıyla hayatını kaybettiği aktarıldı. Kuzey Gyeongsang eyaletinde ise 1 kişinin sel sularına kapılarak, 1 kişinin de aracıyla birlikte taşan bir dereye düşerek yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kuzey Chungcheong eyaletinde ise konteynerde yaşayan 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Birçok bölgede maddi hasar meydana geldi

Şiddetli yağışlar birçok bölgede maddi hasara da yol açtı. Yerel yetkililer Kuzey Jeolla eyaletindeki 17 ev ve 16 otoyolun sel sularının altında kaldığını belirtirken, Güney Chungcheong eyalet yönetiminin 835 hasar bildirimi veya acil durum çağrısı aldığı aktarıldı.

21 uçuş iptal edildi, 16 uçuşta gecikme yaşandı

Havayolu ve demiryolu ulaşımı da şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendi. Ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Busan'da bulunan Gimhae Uluslararası Havalimanı'ndan yapılması beklenen 21 uçuşun iptal edildiği, 16 uçuşta da gecikme yaşandığı açıklandı. Ayrıca Güney Chungcheong eyaletindeki Janghang Tren Hattı ve Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Gyeongbuk Tren Hattı'ndaki tüm tren seferlerin yerel saatle 18.00'e kadar askıya alındığı belirtildi.

Geceye kadar etkisini sürdürecek

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) ülkenin güney kesimlerindeki birçok bölgenin gece boyunca 200 milimetrenin üzerinde yağış aldığını açıklamıştı. Yağışların bugün de etkisini sürdüreceği konusunda uyaran yetkililer, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olma çağrısında bulunmuştu. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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