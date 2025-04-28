Güney Kore'de Lisede Bıçaklı Saldırı: 6 Yaralı

Güney Kore'nin Cheongju şehrinde bir lisede özel eğitim öğrencisi, rehber öğretmeniyle görüşmesinin ardından okulda 4, okul dışında ise 2 kişiyi yaraladıktan sonra kendini bıçakladı.

Güney Kore'de bir lisede yerel saatle 08.40'da bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Cheongju şehrindeki lisede özel eğitim ikinci sınıf öğrencisi, rehber öğretmeniyle görüşmesinin ardından odadan çıktı ve koridorda insanları bıçaklamaya başladı. Saldırgan, okulda 4, okul dışında ise 2 kişiyi yaraladıktan sonra kendini bıçakladı. Yetkililer, yaralananlar arasında okul müdürünün de olduğunu belirtti. Yaralılar, göğüs, karın ve diğer bölgelerden yaralanırken, tedavileri için hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların durumunun kritik olmadığını belirtti.

"Hiç bir şey söylemeden yüzümü bıçakladı"

Mağdurlardan 43 yaşındaki Im, "Çocuklarımı anaokuluna götürüyordum ve okul yakınlarında trafik nedeniyle yavaş sürüyordum, o sırada öğrenci geldi ve kapıyı çaldı. Pencereyi açtım ve hiç bir şey söylemeden yüzümü bıçakladı, sonra kaçtı" ifadelerini kullandı.

Saldırgan öğrenci, hastanede tedavi edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. - SEUL