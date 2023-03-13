Güney Kore'de lastik fabrikasında korkutan yangın

Güney Kore'de bir lastik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güney Kore'nin Daejeon şehrindeki bir lastik fabrikasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Ülkenin önde gelen araç lastiği üreticisi Hankook Tire şirketinin sahibi olduğu fabrikada dün yerel saatle 22.10 sıralarında yangın çıktı. Yangına olay yerine gelen 400'ü aşkın itfaiyeci müdahale etti. Yangın nedeniyle çevredeki apartmanlarda yaşayanlar tedbir maksatlı tahliye edilirken, bölgedeki demiryolu ve karayolu trafiğinde de aksama yaşandı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 10 işçi ile 1 itfaiye görevlisinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Alevlerin 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındığı fabrikadaki 400 bin lastiğin küle döndüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - SEUL