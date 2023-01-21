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Güney Kore'de gecekondu mahallesinde yangın: 60 ev kül oldu

3. Sayfa Haberleri

Güney Kore'de gecekondu mahallesinde yangın: 60 ev kül oldu

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan gecekondu yerleşimi Guryong'da çıkan yangında 60 ev kullanılamaz hale gelirken, 500 kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan gecekondu yerleşimi Guryong'da çıkan yangında 60 ev kullanılamaz hale gelirken, 500 kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün gecekondu yerleşimlerinden biri olarak bilinen Guryong'da yerel saatle 06.27'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye 290 itfaiye görevlisi dahil 900'den fazla personel ve 10 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye yetkilisi Shin Yong-ho gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik alanı sardığını aktardı. Alevler, ekiplerin 5 süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Çoğu kontrplak panellerden inşa edilen yaklaşık 660 yapıdan en az 60'ı kullanılamaz hale gelirken, 500 kişinin ise güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı. İlk belirlemelere göre can kaybı ise yaşanmadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu İsviçre'den kurmaylarına zararı en aza indirme ve gerekli tüm tedbirleri alma talimatı verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Gelir eşitsizliğinin simgesi

Seul'un son gecekondu yerleşimlerinden biri olarak bilinen Guryong, dev metropolün lüks semti Gangnam'a yakınlığı nedeniyle Güney Kore'deki gelir eşitsizliğinin simgelerinden biri olarak görülüyor. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güney Kore Seul 3. Sayfa Haberler

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