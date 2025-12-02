Güney Kore'de Askeri Eğitimde Patlama: 4 Yaralı

Güney Kore ordusu, Gyeonggi eyaletinin Paju kentinde yapılan bir askeri eğitim sırasında meydana gelen uçaksavar mermisi patlamasında 3 askeri personelin ve 1 sivil memurun yaralandığını açıkladı.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Paju kentinde gerçekleştirilen askeri eğitim sırasında patlama meydana geldi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, patlamanın 30 milimetrelik bir uçaksavar mermisinin, sıkıştığı besleyici mekanizmadan çıkarılmaya çalışıldığı sırada gerçekleştiği belirtildi. Olayda 3 askeri personelin ve 1 sivil memurun yaralandığı aktarılırken, yaralıların helikopterle askeri hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Omuz yaralanması, düşmeye bağlı travma ve kulak çınlaması gibi şikayetleri bulunan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Yaralı personelin tedavisi ve iyileşmesi için gereken her şey yapılacaktır. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SEUL