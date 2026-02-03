Haberler

GKRY'de Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait 13,5 kilo patlayıcı çalındı

Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait 13,5 kilo TNT tipi patlayıcı bir askeri atış alanından çalındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait 13,5 kilo TNT tipi patlayıcı çalındı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kilolarca patlayıcı çalındı. RMMO'ya ait 13,5 kilo TNT tipi patlayıcının Larnaka'da bulunan bir askeri atış alanından çalındığı belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, yaptığı açıklamada, soygunun hırsızlığın iki tatbikat arasındaki zaman diliminde gerçekleştiğini ve hırsızların içerden bilgi almış olabileceğini belirtti. Palmas, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü ve net sonuçlara ulaşılabilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Olayın ardından askeri alanlardaki güvenlik önlemleri ve denetim mekanizmaları da tartışma konusu olurken, soruşturma kapsamında hem askeri personelin hem de sivil şahısların mercek altına alındığı belirtildi. - LEFKOŞA

