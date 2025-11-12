Haberler

Güney Kıbrıs'ta Ardışık Depremler: 5.2 ve 5.3 Büyüklüğünde

Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Baf kenti açıklarında önce 5.2 ardından 5.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Kıbrıs'ın büyük bölümünde hissedildi ancak şu ana kadar can veya mal kaybı yaşanmadı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf kenti açıklarında 5.2 büyüklüğünde depremin ardından 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

GKRY'nin Baf kenti açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Baf kenti açıklarında öğle saatlerinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde depremin ardından bu kez 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin yerel saatle 16.24'te yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı bildirilerek, başta batı kesimleri olmak üzere Kıbrıs Adası'nın büyük bölümünde hissedildiği aktarıldı.

Depremde, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede artçı sarsıntılar olabileceği uyarısında bulundu. - BAF

