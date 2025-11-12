Güney Kıbrıs'ta 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf kenti açıklarında yaklaşık 10 kilometre derinlikte 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf kenti açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 11.31'de yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin Türkiye, İsrail, Lübnan ve Suriye sahilleri dahil olmak üzere yaklaşık 300 kilometre mesafede 1 milyon kişi tarafından hissedildiği belirtildi. Artçı depremlere karşı uyarıda bulunuldu. Deprem birçok ev ve iş yerinde hissedilirken, can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, depremin Afrika Levhası'nın kuzeye doğru hareketi ile Kıbrıs mikrolevhası arasındaki sıkışma sonucu oluştuğunu belirterek sarsıntının sığ odaklı ve bölge için alışıldık bir tektonik olay olduğunu açıkladı. İlk değerlendirmelere göre büyük ölçekli yapısal hasar beklenmediği, ancak Batı Kıbrıs'ın aktif sismotektonik yapısı nedeniyle benzer sarsıntıların bölgedeki enerji boşalım sürecinin bir parçası olarak görüldüğü vurgulandı. Kıbrıs çevresindeki dalma-batma zonunun uzun süredir biriktirdiği gerilimin zaman zaman bu tür depremlerle açığa çıktığına, yapı stokunun depreme dayanıklılığı konusundaki önlemlerin güncel tutulması gerektiğine dikkat çekildi. - BAF