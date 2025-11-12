Haberler

Güney Kıbrıs'ta 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Baf kenti açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, çevre ülkelerde de hissedildi. Yetkililer artçı depremlere karşı uyarıda bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf kenti açıklarında yaklaşık 10 kilometre derinlikte 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf kenti açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 11.31'de yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin Türkiye, İsrail, Lübnan ve Suriye sahilleri dahil olmak üzere yaklaşık 300 kilometre mesafede 1 milyon kişi tarafından hissedildiği belirtildi. Artçı depremlere karşı uyarıda bulunuldu. Deprem birçok ev ve iş yerinde hissedilirken, can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, depremin Afrika Levhası'nın kuzeye doğru hareketi ile Kıbrıs mikrolevhası arasındaki sıkışma sonucu oluştuğunu belirterek sarsıntının sığ odaklı ve bölge için alışıldık bir tektonik olay olduğunu açıkladı. İlk değerlendirmelere göre büyük ölçekli yapısal hasar beklenmediği, ancak Batı Kıbrıs'ın aktif sismotektonik yapısı nedeniyle benzer sarsıntıların bölgedeki enerji boşalım sürecinin bir parçası olarak görüldüğü vurgulandı. Kıbrıs çevresindeki dalma-batma zonunun uzun süredir biriktirdiği gerilimin zaman zaman bu tür depremlerle açığa çıktığına, yapı stokunun depreme dayanıklılığı konusundaki önlemlerin güncel tutulması gerektiğine dikkat çekildi. - BAF

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, beyinsiz doğan çocuk 20 yaşında
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor

Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Şehidin babası anlattı! Üsteğmenin en büyük hayali yarım kaldı
Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

Hülya Avşar'dan sürpriz hamle! Yeni işini duyanlar şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.