Güney Kaliforniya'da Sürücü, Alevler İçindeki Araçtan Adamı Saniyeler Önce Kurtardı

Güney Kaliforniya'da bir sürücü, kaza yaptıktan sonra alevler içinde kalan aracın sürücüsünü patlamadan saniyeler önce kurtardı. Olay, Jonathan Rohrbach'ın, Toyota Camry'siyle bir bariyere çarparak alev alan 28 yaşındaki adamı kurtarmak için atladığı anı kaydeden dramatik bir video ile belgelendi. Sürücü, araçta kalan kişiyi patlamaya saniyeler kala güvenli bir şekilde çıkardı.