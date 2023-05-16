Güneş gözlüğü kutusundaki uyuşturucu narkotik köpeği Daxo'ya takıldı

KARS - Kars'ta, bir otomobilin içerisinde güneş gözlüğü kutusu içerisine saklanan uyuşturucu narkotik köpeği Daxo'ya takıldı. Uyuşturucu maddenin bulunduğu araçta gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden plaka bilgilerine ulaşılan aracı polis takibe aldı.

Narkotik ekiplerinin takibe aldığı araç uygulama noktasında durduruldu. Durdurulan araçta polis, narkotik köpeği, Daxo ile arama yaptı. Yapılan aramada torpido içerisinde güneş gözlüğü kutusuna saklanmış 273,46 gram esrar, 177,28 gram metamfetamin, 20 adet ecstasy hap, 6 adet cam aparat ile 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan polis olayla ilgili A.K.ve M.A.G.gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.