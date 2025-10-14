Haberler

Güneş Enerjisi Santralinden Kablo Çalmaya Çalışan Şahısların Fiyaskosu

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki güneş enerjisi santralinde kablo çalmaya çalışan şahıslar, olay anında kaza yaparak şarampole uçarak kaçmak zorunda kaldı. Kabloları ve aracı olay yerinde bırakıp kaçan şüphelilerin kimlikleri araştırılıyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, güneş enerjisi santralinden kablo çalmaya çalışan şahıs yada şahıslar, olay yerinden kaçarken hafif ticari aracı şarampole uçtu. Aracı çıkaramayan şüpheliler, kabloları ve aracı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde bulunan bir güneş enerjisi santralinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs yada şahıslar, santral alanına girerek enerji kablolarını kesmeye başladı. Şahıslar, fark edilme korkusuyla aracın farlarını yakmadan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Aracı bulunduğu yerden çıkaramayan şahıs yada şahıslar, aracın plakasını alıp kestikleri kabloları ve aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme başlatarak şahıs yada şahısların kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
