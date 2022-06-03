Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı - Haberler

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Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde fırtınanın uçurduğu güneş enerjisi paneli boş durumdaki başka bir evin çatısına ok gibi saplandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde fırtınanın uçurduğu güneş enerjisi paneli boş durumdaki başka bir evin çatısına ok gibi saplandı. Çatıdaki durumu gören mahalle sakinleri gözlerine inanamadı.

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar fırtınaya dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle birçok yerde ağaç devrilmeleri yaşanırken, bazı evlerin çatılarında da hasar meydana geldi. Fırtınanın şiddetini gözler önüne seren ise bir evin çatısına saplanan güneş enerjisi paneli oldu. Zeybek Mahallesi 1547 sokak üzerinde yer alan iki katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisi paneli fırtınanın şiddetine dayanamayıp, aynı sokakta boş durumda bulunan tek katlı evin çatısına ok gibi saplandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çatıya saplanan paneli çıkararak yere indirdi. Mahalle sakinleri çatıya saplanan güneş enerjisine bakıp, şaşkınlıklarını gizleyemezken, olayda herhangi bir yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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