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Gündüz vakti evden hırsızlık vakası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gündüz vakti evden hırsızlık vakası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gündüz vakti evden hırsızlık olayının yaşanması mahalle sakinlerini tedirgin etti.

MURATLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gündüz vakti evden hırsızlık olayının yaşanması mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Olay, Turan Mahallesi 6. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki iki katlı bir eve giren hırsızlar, evden 5 bin TL nakit para ile ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kapılardan parmak izi aldı. Sokağa dökülen mahalle sakinleri, olan biteni tedirginlikle izledi.

'Konuttan hırsızlık' vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Haberler

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