Haberler

Gündüz, Jandarma Genel Komutanı Çardakçı'nın katıldığı tatbikatı değerlendirdi

Gündüz, Jandarma Genel Komutanı Çardakçı'nın katıldığı tatbikatı değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı. Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında incelemelerde bulunarak, meskun mahalde teröristle mücadele harekatı ve şahıs, ev araması tatbikatına katıldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı. Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında incelemelerde bulunarak, meskun mahalde teröristle mücadele harekatı ve şahıs, ev araması tatbikatına katıldı.

Tatbikatı değerlendiren Terör Gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, jandarma teşkilatının dünyanın en donanımlı güvenlik teşkilatı yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Şehit ve gazi aileleri olarak jandarma teşkilatının başarılarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Abbas Gündüz, "Devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve sınırlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman jandarmamız, yerli ve milli eğitim sistemleriyle, yüksek disiplin anlayışıyla ve modern harp kabiliyetleriyle gücüne güç katıyor. Orgeneral Ali Çardakçı'nın liderliğinde, Jandarma Genel Komutanlığı bugün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en donanımlı güvenlik teşkilatlarından biri olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Milletimizin emniyeti, devletimizin bekası için görev yapan tüm kahraman Mehmetçiklerimizi ve komandolarımızı, Jandarmamızı minnetle selamlıyoruz. Şehit ve gazi aileleri olarak kahraman Jandarma teşkilatımızın her zaman yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Trump, İsrail'de! İlk sözleri 'Gazze'ye gitmekten gurur duyarım' oldu

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı

Belediyenin halk ekmek fabrikasında skandal! Hemen kapatıldı
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak

İsrail'in başı dertte! Saldırdığı ülke harekete geçiyor
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak

İsrail'in başı dertte! Saldırdığı ülke harekete geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.