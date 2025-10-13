Gündüz, Jandarma Genel Komutanı Çardakçı'nın katıldığı tatbikatı değerlendirdi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı. Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında incelemelerde bulunarak, meskun mahalde teröristle mücadele harekatı ve şahıs, ev araması tatbikatına katıldı.

Tatbikatı değerlendiren Terör Gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, jandarma teşkilatının dünyanın en donanımlı güvenlik teşkilatı yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Şehit ve gazi aileleri olarak jandarma teşkilatının başarılarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Abbas Gündüz, "Devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve sınırlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman jandarmamız, yerli ve milli eğitim sistemleriyle, yüksek disiplin anlayışıyla ve modern harp kabiliyetleriyle gücüne güç katıyor. Orgeneral Ali Çardakçı'nın liderliğinde, Jandarma Genel Komutanlığı bugün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en donanımlı güvenlik teşkilatlarından biri olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Milletimizin emniyeti, devletimizin bekası için görev yapan tüm kahraman Mehmetçiklerimizi ve komandolarımızı, Jandarmamızı minnetle selamlıyoruz. Şehit ve gazi aileleri olarak kahraman Jandarma teşkilatımızın her zaman yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR