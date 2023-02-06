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Gün ağardı, 7 katlı apartmanın enkazı ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Gün ağardı, 7 katlı apartmanın enkazı ortaya çıktı

Diyarbakır'da yerle bir olan 7 katlı bina enkazı gün ağarınca ortaya çıktı.

Diyarbakır'da yerle bir olan 7 katlı bina enkazı gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda yaralı var.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu. Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Diyarbakır Deprem 3. Sayfa Haberler

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