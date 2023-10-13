Gümüşova OSB'de yangın

DÜZCE - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Olay Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangını söndürerek kontrol altına aldı. Öte yandan yangın dron ile havadan görüntülendi.