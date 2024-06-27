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Gümüşhane-Trabzon Karayolunda Ters Yönde Giden Otomobilin Faciaya Davetiye Çıkarttığı Anlar Kamerada

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Gümüşhane-Trabzon karayolunda ters yönde hareket eden otomobilin faciaya davetiye çıkarttığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kent Konseyi Başkanı Rüstem Demirağ'ın kontrolündeki araç, ters yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Gümüşhane- Trabzon karayolunda ters yönde hareket eden otomobilin faciaya davetiye çıkarttığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra Gümüşhane- Trabzon karayolu Çatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kent Konseyi Başkanı Rüstem Demirağ kontrolündeki 29 AAB 110 plakalı cip, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine seyir halindeyken Çatak mevkiinde ters yönden gelen otomobil ile karşı karşıya geldi. Ters yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtulan Demirağ, araç kamerasının kaydettiği o görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

"1 saniye geç kalsaydım facia olacaktı"

Konu ile ilgili açıklama yapan Gümüşhane Kent Konseyi Başkanı Rüstem Demirağ saniyelerle kurtulduğunu belirterek, "Ani bir refleksle solladığım kamyonu geçip geçmediğimi kontrol ederek aracı sağa kırdım ve kaza yapmaktan kıl payı kurtuldum çok şükür. Bir saniye fark ile sonrasında veya öncesinde bu olayı yaşayacak olsaydım çok daha kötü bir sonuçla sonuçlanmış olabilirdi. Karşıdan gelen aracın trafik güvenliğini hiçe sayarak ve cana kastedercesine sol şeritten hızla ters yönde ilerleyerek üzerime gelmesi resmen cinayete teşebbüstür. Aracımın yol kamerasından indirdiğim video görüntüsüyle birlikte bu aracın şoförü hakkında şikayette bulunacağım" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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