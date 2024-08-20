Gümüşhane İl Özel İdaresi Vidanjör Ekibi Yangını Söndürdü

Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin vidanjör ekibi köylere göreve giderken gördüğü ot yangını söndürerek yangının büyümesini engelledi.

Kelkit ilçesindeki köylere göreve giden vidanjör ekibi, Gümüşhane-Kelkit karayolu üzerinde merkeze bağlı Kırıklı köyü çıkışında yangın başladığını fark etti.

Otların kuru olması nedeniyle hızla büyüyen yangını ihbar ettikten sonra vidanjör aracında bulunan suyla söndürmeye başlayan ekip yaklaşık 20 dakikada yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Jandarma ekiplerinin de katkı sağladığı ve çalılık, ağaçlık alana ulaşmadan Özel İdare ekipleri tarafından söndürülen yangında İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. - GÜMÜŞHANE