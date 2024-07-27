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Gümüşhane-Giresun karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

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Gümüşhane-Giresun karayolunun Budak köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağmur nedeniyle kayganlaşan yol ve şerit ihlali olarak belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.

Gümüşhane- Giresun karayolunun Budak köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kürtün istikametine ilerleyen Hamit Taşkesenoğlu (76) yönetimindeki 25 SC 240 plakalı araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp şerit ihlali yapınca önce karşı yönden gelen Uğur Kuzlu (44) yönetimindeki 34 GDT 261 plakalı araca ardından da Ömer Faruk Kıran (38) yönetimindeki 29 AF 261 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından 25 plakalı aracın sürücüsü Hamit Taşkesenoğlu ve eşi Suzan Taşkesenoğlu, 34 plakalı aracın sürücüsü Kuzlu ve 29 plakalı aracın sürücüsü Kıran hafif yaralı olarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul ve Gümüşhane Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlanırken araçların yoldan kaldırılmasının ve temizliğin ardından trafik akışı normale döndü. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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