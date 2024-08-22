Gümüşhane'de Yakalanan Şahısın Evinden Uyuşturucu Çıktı

Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şahsı köydeki evinin çatısında yakalarken, evinde de uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan İ.P isimli şahısla ilgili istihbari çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın Torul ilçesine bağlı Güzeloluk köyünde yaşadığı bilgisini alınca adli makamlardan izin alarak operasyona başladı.

Operasyonda şahsı köydeki evinin çatısında yakalayan Jandarma ekipleri şüphelinin ev ve eklentilerinde uyuşturucu arama köpeği 'Delil'le birlikte yaptığı aramada 5 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı olan bong ile bir paket sarma kağıdı ele geçirdi.

Operasyonda hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve köydeki evin çatısında yakalanan İ.P, Jandarma'daki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE