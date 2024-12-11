Gümüşhane'de Yaban Keçisine Otomobil Çarptı
Gümüşhane'de karayolundan karşıya geçmeye çalışan yaban keçisine otomobil çarptı. Olayda keçi telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Gümüşhane'de karayolundan karşıya geçmeye çalışan yaban keçisine otomobil çarptı. Keçi telef olurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olay, sabah saatlerinde Gümüşhane'nin merkeze bağlı Pirahmet Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kelkit'ten Gümüşhane istikametine hareket halindeki 29 AAC 710 plakalı otomobilin sürücüsü V.K. Pirahmet Köyü girişinde bir anda karayoluna fırlayan yaban keçisine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobilin kontrolünü zorlukla sağlayarak dururken, otomobilin çarptığı koruma altındaki yaban keçisi savrularak telef oldu. Yaban keçisine çarpan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. - GÜMÜŞHANE