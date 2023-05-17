Gümüşhane'de virajı alamayan otomobil kaza yaptı: 1'i çocuk 4 yaralı

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayınca duvara çarptı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi Hacı Bayram Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.N. (64) idaresindeki 29 AN 243 plakalı otomobil Hacı Bayram Sokak üzerinde hareket halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayınca duvara çarptı. Duvara çarpan araç metreler sonra yolun kenarında durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.N., eşi E.N. (67) ile birlikte N.T. (38) ve torunları olduğu öğrenilen 2 yaşındaki Ö.Y.N. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altında alındı. - GÜMÜŞHANE