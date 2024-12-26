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Gümüşhane'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Gümüşhane'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şahıs Tutuklandı
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Gümüşhane'de yapılan jandarma operasyonunda evinde 500 gram kubar esrar, silah ve mühimmat bulunan M.Ş. tutuklandı.

Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda evinde 500 gram kubar esrar ile silah ve mühimmat ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Şiran ilçesi Karaşeyh köyünde ikamet eden M.Ş.'nin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İlgili makamlardan alınan arama kararının ardından şahsa ait ev, eklenti ve araçta uyuşturucu arama köpeği 'Delil' ve bomba arama köpeği 'Maske'nin de katılımıyla arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 500 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 21 adet yivsiz av tüfeği mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümüşhane Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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