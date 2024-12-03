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Gümüşhane'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Gümüşhane'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
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Gümüşhane'de polis, durdurduğu bir araçta uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Olayda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet, suçla mücadelede kararlılığını sürdürecek.

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cadde ortasında durdurdukları şüpheli araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Hasanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durduran emniyet güçleri, araçta bulunan E.T., M.A.Ç., Y.S.Ç. ve E.B. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta arama gerçekleştirdi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada 7 gram tütün ile karıştırılmış Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 9 adet sentetik ecza ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayın ardından şüpheli şahıslar "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa Muhalefet" suçları kapsamında gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü, toplum huzurunu sağlamak ve suçla mücadele kapsamında kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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