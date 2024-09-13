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Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Gümüşhane'de Gaziantep'ten uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şahsın aracında ve evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gümüşhane'de, Gaziantep'ten uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şahsın aracında ve evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları doğrultusunda S.K. isimli şahsın araçla Gaziantep'ten Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile dün gece operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince uyuşturucu arama köpeği Delil'in katılımıyla şahsın aracında ve Çalık köyündeki ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 16 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 gram metamfetamin uyuşturucu ve uyarıcı madde, 18 adet kenevir bitkisi tohumu, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı operasyonda şüpheli S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep 3-sayfa Güncel

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