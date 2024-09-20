Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Yetiştiricisi Gözaltında

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki evinde kenevir bitkisi yetiştiren şahsı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Hasanbey Mahallesinde S.D. isimli şahsın evinde arama yapan Emniyet güçleri saksılar içinde 7 kök hint keneviri bitkisi ile 4 parça halinde kurutulmuş toplam 34,54 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.D isimli şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ile izinsiz kenevir ekimi suçları kapsamında adli işlemlere başlandı. - GÜMÜŞHANE