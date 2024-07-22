Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Para Ele Geçirildi

Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde yaptıkları operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve nakit para ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre yapılan istihbari çalışma neticesinde M.T. isimli şahsın kent merkezi İnönü Mahallesindeki evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini alan Jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcılığından arama kararı aldı.

Alınan karara istinaden şahsın evinde arama yapan Jandarma ekipleri 40 gram uyuşturucu madde, 301 adet uyuşturucu hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet cep telefonu ve 24 bin 310 TL nakit para ele geçirdi.

Hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçundan adli tahkikata başlanarak gözaltına alınan M.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE