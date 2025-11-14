Haberler

Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalanmış, yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir.

Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında E.N., M.K., M.T. ve R.T.'nin Yeşilyurt köyü mevkiinde uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine KOM ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı.

Narkotik köpeğinin şahıslara ve araca tepki vermesi üzerine, adli arama kararına istinaden gerçekleştirilen aramada 2 gram kubar esrar, 4 adet captagon uyuşturucu madde ve 95 gram bonzai ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

