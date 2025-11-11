Haberler

Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Trabzon'dan Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getiren 2 şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde F.K. ve M.C. isimli şahısların Trabzon'dan Gümüşhane'ye araç ile uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

KOM ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilere ait araç İkisu köyü mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan adli aramada 8 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, F.K. ve M.C. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
