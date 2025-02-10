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Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
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Gümüşhane'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 29 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümüşhane'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik il merkezinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda S.Ş. ve A.K. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit eden Emniyet görevlileri, adli makamlardan aldıkları izinlerin ardından şahısların evlerinde yaptığı aramada 29 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler S.Ş ve A.K, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK-188) suçu kapsamında tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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