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Gümüşhane'de Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı

Gümüşhane'de Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı
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Gümüşhane'de polis, kontrol noktasında durdurduğu araçta İran uyruklu bir şahsın bağırsaklarından 271,55 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıs tutuklandı.

Gümüşhane'de polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu araç içerisindeki İran uyruklu şahsın bağırsaklarından 3 adet kapsül halinde metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen İran uyruklu H.S. isimli şahsı Akçakale Uygulama Noktasında yakalayarak gözaltına aldı.

Adli makamların talimatı üzerine Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülen şahsa yönelik iç beden muayenesinde bağırsaklarında 3 adet kapsül olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından şahsın bağırsaklarından çıkarılan kapsüllerin içerisinde toplamda 271,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkında Uyuşturucu Madde Nakli suçundan işlem başlatılan yabancı uyruklu şahıs yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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