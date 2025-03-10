Gümüşhane'de Uyuşturucu Kuryesi Tutuklandı

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'de polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu araç içerisindeki İran uyruklu şahsın bağırsaklarından 55 adet kapsül halinde metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen İran uyruklu S.R.N. isimli şahsı Akçakale Uygulama Noktasında yakalayarak gözaltına aldı.

Adli makamların talimatı üzerine Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülen şahsa yönelik iç beden muayenesinde bağırsaklarında 55 adet kapsül olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından şahsın bağırsaklarından çıkarılan kapsüllerin içerisinde toplamda 317,46 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkında Uyuşturucu Madde Nakli suçundan işlem başlatılan yabancı uyruklu şahıs yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE