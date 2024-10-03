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Gümüşhane'de Tutuklama Kaçışı: Hırsızlık Suçlusu Adliyeden Atladı

Gümüşhane'de Tutuklama Kaçışı: Hırsızlık Suçlusu Adliyeden Atladı
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Gümüşhane'de hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan 26 yaşındaki Muhammet Özgeriş, adliyenin yangın merdiveninden atlayarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane'de hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan şahıs, adliyenin yangın merdiveninden atlayarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Adliye Sarayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan gözaltına alınan Muhammet Özgeriş (26), nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan şahıs tutuklama işlemlerinin tamamlanması için adliyenin 4. katına götürüldü. Burada ani bir hareketle Özgeriş, adliyenin yangın merdivenine doğru koşarak 4. kattan atladı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu Özgeriş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Politika 3-sayfa Suç

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