Gümüşhane'de Trafik İşaret Levhaları ve Bariyerleri Çalan Hırsızlar Yakalandı

Gümüşhane'de Karayolu kenarındaki trafik işaret levhaları ve bariyerleri çalan hırsızlar Jandarma'nın geniş kapsamlı operasyonunun ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefliği, Torul-Kürtün karayolu üzerindeki trafik işaret levhalarının kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındığını ihbar etmesinin ardından Jandarma ekipleri olayı araştırmaya başladı.

Yapılan tespitte karayolu kenarındaki 47 trafik işaret levhası ile yol üzerinde bulunan 15 demir bariyerin yerinden sökülerek çalındığını belirleyen ve Torul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarının ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Torul ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlıkları asayiş ekipleri şüphelilerin tespiti için bölgede bulunan güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sisteminde (PTS) incelemeler yaptı.

İncelemeler sonucunda 30 Ağustos tarihinde trafik işaret levhalarının, 1 Eylül tarihinde ise demir bariyerlerin şüpheli bir araçta bulunan 4 şahıs tarafından çalındığı belirlendi.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokarak ve vatandaşların can güvenliğini hiçe sayarak kamu malını çalan hırsızlar için geniş çaplı operasyon başlatan Jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda bahse konu araç sahibinin E.A, araçta bulunanların ise G.A., Ö.A., T.Ö. ve A.A. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Tespitin ardından araçta bulunan şüpheli şahıslar kısa sürede yakalanırken Trafik Jandarması tarafından haklarında toplam 51 bin 34 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar Torul Adliyesinde 11 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece nitelikli hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE