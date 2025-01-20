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Gümüşhane'de Tarihi Eser Operasyonu: Altın Cevheri ve Roma Sikkesi Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Tarihi Eser Operasyonu: Altın Cevheri ve Roma Sikkesi Ele Geçirildi
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Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde metal kepçe, Roma dönemine ait sikke ve ham altın cevheri ele geçirildi. Şüpheli M.H., serbest bırakıldı.

Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eser niteliğinde üstü işlemeli metal kepçe, Roma dönemine ait sikke ve ham altın cevheri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde M.H. isimli şahsın, Şiran ilçesindeki işyerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı.

Adli Makamlardan alınan arama kararının ardından jandarma ekipleri şüpheliye ait ev, işyeri, inşaat halindeki ev ve aracında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 1 adet tarihi eser niteliğinde metal kepçe, 1 adet Roma dönemine ait sikke, 32 gram ham altın cevheri, 5 adet cep telefonu, 38 adet 9 milimetre çapında mermi ve 1 adet 7,65 milimetre boyutunda boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H. alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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