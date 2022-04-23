Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı - Haberler

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Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı Gümüşhane'de, İl Jandarma Komutanlığı'na yakın bölgede, trafik levhasının altına bırakılan şüpheli paket bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı.

Gümüşhane'de şüpheli paket alarmı: Trafik çift yönlü kapatıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de, İl Jandarma Komutanlığı'na yakın bölgede, trafik levhasının altına bırakılan şüpheli paket bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı. Patlatma sonucunda paketten kişisel eşyalar çıkarken, ihbar üzerine çift taraflı olarak trafiğe kapatılan yol, tekrar trafiğe açıldı.

Olay saat 20: 00 sıralarında Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına yakın bir bölgede, trafik levhasının altında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yol çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı pakete yerleştirdiği fünyeyi uzaktan kumanda ile patlattı. İmha edilen paketten kişisel eşyalar çıkarken, yol trafiğe açıldı.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Aydın - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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