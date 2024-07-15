Gümüşhane'de Şiddetli Yağış Sonucu Su Baskınları ve Ulaşım Sorunu

Gümüşhane'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Gümüşhane- Bayburt karayolu ulaşıma kapanırken, Tekke beldesi ve şehir merkezinde su baskınları meydana geldi.

Kentte öğleden sonra etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli yağmur nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Geçtiğimiz günlerde şiddetli yağış nedeniyle yine sular altında kalan Tekke beldesindeki karayolu dağlardan gelen sel suları ve teresübat nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanırken, ekipler yoğun yağış ve fırtına altında çalışmalarını sürdürdü. Kent merkezinde de etkisini gösteren sağanak nedeniyle hayat felç oldu. Dik yamaçlardan gelen sular Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin içine dolarken, sokaktaki vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerine ve çatıların altına sığındı.

Dik rampalardan gelen sel suları nedeniyle trafikte de aksamaların meydana geldiği Gümüşhane'de 30 dakika içinde metrekareye 25 kilogram civarında yağış düştüğü belirlendi.

Yağışın Kelkit ilçesine bağlı Günbatur köyünde de sele sebep olduğu, köydeki ev ve ahırları su bastığı öğrenildi. Yağışın ardından yan derelerden gelen sel suları nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolunun Özcan Mahallesi mevkiinde da ulaşım tali yoldan sağlanıyor. - GÜMÜŞHANE