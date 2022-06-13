Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası caddeler göle döndü

Gümüşhane'de birdenbire bastıran şiddetli yağmurun ardından caddeler göle, dik rampadaki yollar dereye döndü.

Gümüşhane'de birdenbire bastıran şiddetli yağmurun ardından caddeler göle, dik rampadaki yollar dereye döndü.

Kent merkezinde etkili olan şiddetli yağmur yağışı nedeniyle başta şehir içinden geçen karayolu olmak üzere caddeler göle dönerken, Gümüşhane-Erzurum transit karayolunda ulaşım bir süre durdu, caddelerdeki dükkanları da su bastı.

Yaklaşık yarım saatte metrekareye 6,5 kilogram olarak gerçekleşen yağışın ardından başta Karayolları ekipleri olmak üzere İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle karayolunun tıkanan giderleri açılarak transit yol yeniden ulaşıma açıldı.

Merkezdeki caddelerde de manzara aynı olurken, dükkanlarını su basan esnaflar uzun uğraşlar vererek suları boşalttı. Derin bir vadide yer alan kent merkezinin yüksek mahallelerinden aşağıya doğru dereye dönen yollardan taş ve çamur aktı. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title